Gf Vip, inizio anticipato? Sonia Bruganelli si lamenta

Dopo le indiscrezioni che riguardano il Grande Fratello Vip, non si è fatto attendere il commento di Sonia Bruganelli: davvero il reality inizia prima?

Al fianco di Orietta Berti per commentare tutte le intricate dinamiche del Gf Vip ci sarà ancora Sonia Bruganelli. Dopo una prima titubanza, la moglie di Paolo Bonolis ha accettato la proposta di Alfonso Signorini e sarà ancora con lui per seguire e commentare tutto ciò che accade nella casa più spiata d’Italia.

Le ultime indiscrezioni dicono che il reality inizierà con una settimana di anticipo e la Bruganelli si lamenta.

Gf Vip inizia prima? Le parole di Sonia Bruganelli

Ha pubblicato una foto che la ritrae al fianco di Orietta Berti e del padrone di casa, Alfonso Signorini, in cui si legge che l’inizio è forse spostato al 12 settembre.

“Forse si parte il 12 settembre”, si legge nel post.

Il commento della celebre moglie di Bonolis non si è fatto attendere. “Sempre prima?”, è la didascalia della Bruganelli, seguita da numerose emoji. Per alcuni utenti Sonia si starebbe lamentando, poco desiderosa di iniziare con anticipo l’avventura al Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram



Il motivo? Non è dato a sapere, ma forse è per via delle ferie estive ridotte.