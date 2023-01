Gf Vip, Matteo Damante su Nikita Pelizon: "Ecco perché parla con l'accento straniero"

Tra i concorrenti in gara nella settima edizione del Gf Vip, Nikita Pelizon è una dei protagonisti assoluti.

Chi segue assiduamente questo reality avrà senz’altro notato che la modella e influencer classe 1994 parla con un accento straniero (britannico per l’esattezza), pur essendo triestina.

A spiegare qual è il motivo è l’ex fidanzato Matteo Damante. Nel corso del suo intervento al Gf Vip Party ha detto di Nikita: “Vive nel suo mondo di unicorni”, sono state le sue parole riportate da Fanpage.it.

Matteo Damante su Nikita Pelizon: “Ecco perché parla con accento straniero”

L’artista e volto noto dello spettacolo ha raccontato che l’accento britannico di Nikita è dovuto al fatto che per un periodo “ha lavorato con persone straniere”. A tal proposito ha anche rivelato: “Dava fastidio anche a me verso la fine della nostra relazione. È un personaggio”.

Le dure parole su Luca Onestini: “Nikita mi sembrava presa”

Matteo Damante non ha risparmiato invece parole lusinghiere nei confronti dell’ex tronista Luca Onestini, sottolineato al contempo il fatto che Nikita si fosse infatuata per quest’ultimo: “Nikita mi sembrava presa. Speravo che Luca si comportasse da signore. Invece è uno stratega abile nei reality e si è approfittato di questa situazione, prendendo in giro Nikita. Io non mi darei mai comportato così”.