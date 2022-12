GF Vip, bullismo su Nikita: spunta la lettera dei fan agli sponsor

Da giorni, ormai, non si fa che parlare degli atti di bullismo al GF Vip nei riguardi di Nikita Pelizon.

Non a caso, i fan della concorrente triestina hanno deciso di inviare una lettera agli sponsor del reality più spiato d’Italia.

GF Vip, bullismo su Nikita: le accuse dei fan

Nikita Pelizon è una dei concorrenti del GF Vip che il pubblico apprezza maggiormente. In Casa, però, il suo atteggiamento ha sempre destato parecchi dubbi. Sono tanti i concorrenti che non l’hanno mai compresa e negli ultimi giorni sono state dette diverse frasi poco felici.

E’ per questo che i fan della bella triestina hanno accusato i Vipponi di bullismo. Non solo, i seguaci di Nikita hanno scritto anche una lettera agli sponsor del reality più spiato d’Italia.

La lettera dei fan di Nikita, diventata virale sui social, recita:

“Vi scrivo perché la sottoscritta ci teneva a comunicarVi che si dissocia completamente da un brand che supporta la violenza verso le donne (come quella psicologica, oltre che le molestie, perpetuate dal Sig. Luca Onestini nei confronti della Sig.na Nikita Pelizon) e presta il suo consenso verso ogni forma di bullismo e mobbing come quello ai danni della Sig.na Nikita Pelizon. Mi dissocio anche da un brand che non prende le distanze dalle frasi dette dalla Sig.na Sarah Altobello e che offendono tutte le donne vittime di aggressioni con acidi e similari volte alla sfigurazione del volto (‘Vorrei un solvente bello potente per cancellarle il sorriso’ detta durante la diretta di lunedì 26 dicembre 2022) […]”.

I fan di Nikita, che forse non si rendono conto delle frasi che escono dalla bocca della loro beniamina, hanno le idee molto chiare.

La lettera agli sponsor prosegue:

“A fronte di ciò la sottoscritta si impegna a non acquistare più prodotti del vostro marchio e a diffondere attraverso il passaparola, social e non, il messaggio nel cui verrà ben messo in chiaro che voi appoggiate e diffondete tali messaggi sociali nocivi e pericolosi.

[…] Spero che a fronte di ciò prenderete provvedimenti dissociandovi dal programma Grande Fratello, altrimenti saremo noi spettatori (ma soprattutto consumatori) a dissociarci dal vostro brand ed ogni qual tipo di vostro prodotto”.

Gli sponsor del GF Vip cederanno al ricatto? Staremo a vedere.