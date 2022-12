GF Vip, Sarah Altobello contro Nikita: provvedimenti legali in corso

Al GF Vip Sarah Altobello ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro Nikita Pelizon che, a quanto pare, avrebbe fatto pesanti insinuazioni su di lei e sul suo passato.

Sarah Altobello contro Nikita Pelizon

Sarah Altobello sarebbe ai ferri corti con Nikita Pelizon e addirittura sarebbe arrivata a minacciare di voler intraprendere contro di lei delle azioni legali. A quanto pare Sarah accusa Nikita di aver fatto pesanti insinuazioni su di lei e sul suo passato:

“Mi fa schifo una cosa così, sai come le pettegole tra loro. Mi fa schifo è orribile questo! Non stai al bar con le amiche.

Sei al GF dove la multimedialità del messaggio si divolve. Mi sento una donna ferita e basta. Non ti permetto più di fare il mio nome e a rivelare date. Io non ti conoscevo, ci siamo conosciute una volta con una stretta di mano. Quindi come fai a sapere dei miei pettegolezzi”, ha tuonato Sarah Altobello contro Nikita, e ancora:

“Ma poi la tua bassezza di linguaggio di testa nel dire certe cose.

Non mi hai fatto dormire, tutto per colpa tua. E non permetterò a nessuno di fare insinuazioni sul mio passato. E vai a dire che mi piace la bella vita. Non sono cose belle, poi davanti alla moralità che vuoi emettere da mesi. E ieri continuavi a dire ‘2018’. Queste cose sono passibili legalmente sappilo. Lavati la bocca con il dentifricio prima di parlare di me bella”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Sarah prenderà delle contromisure una volta uscita dal reality show.