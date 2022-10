GF Vip, rivelazione di Antonella Fiordelisi censurata: “Mi ha scritto Totti”

Antonella Fiordelisi, al Grande Fratello Vip, ha rivelato di essere stata contattata da Francesco Totti, ma la regia ha censurato.

Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare su alcune rivelazioni che riguardano Francesco Totti. La concorrente ha svelato di essere stata contattata dall’ex marito di Ilary Blasi. La regia ha subito cambiato inquadratura.

Antonella Fiordelisi ha fatto una rivelazione al Grande Fratello Vip che non è passata inosservata. Mentre si trovava in camera da letto con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, ha raccontato di essere stata contattata da Francesco Totti, ma la regia ha immediatamente cambiato inquadratura. “Potete fare un figlio e chiamarlo Francesco” ha detto Giaele De Donà ad Antonella ed Edoardo. A quel punto la schermitrice è scoppiata a ridere e ha fatto una rivelazione.

“Mi ha scritto Totti” ha dichiarato, per poi coprirsi il volto ridendo. La gieffina sarebbe stata contattata dall’ex marito di Ilary Blasi, ma non ha spiegato i motivi e le tempistiche, anche perché la regia ha subito cambiato inquadratura.

Le ipotesi su Francesco Totti e Antonella Fiordelisi

La rivelazione di Antonella Fiordelisi non è passata inosservata e ha subito fatto il giro dei social. Sono nate diverse ipotesi su come potrebbero essere andate le cose.

Alcuni utenti sono convinti che sia stata solo una battuta, magari fatta per provocare Edoardo, grande tifoso della Roma, e vedere la sua reazione. Altri pensano possa esserci davvero stato un contatto tra lei e Totti. Non resta che attendere la puntata per scoprire se si parlerà dell’argomento.