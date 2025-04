Indagini in corso per identificare la vittima e chiarire le circostanze della morte

Il ritrovamento del corpo

Questa mattina, attorno alle 10, un evento drammatico ha scosso la comunità di Alzano Lombardo, situata nella bassa Valle Seriana. Alcuni passanti hanno scoperto il corpo senza vita di una giovane donna nel greto del fiume Serio, in un’area sassosa. I primi accertamenti effettuati dai carabinieri non hanno evidenziato segni di violenza, ma l’identità della vittima rimane ancora sconosciuta.

Intervento dei soccorritori

Immediatamente dopo la segnalazione, i soccorritori del 118 sono giunti sul luogo del ritrovamento, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Anche i vigili del fuoco sono stati chiamati per il recupero del corpo, che, secondo le prime stime, potrebbe avere un’età compresa tra i 30 e i 35 anni. La mancanza di informazioni sull’identità della vittima solleva interrogativi e preoccupazioni tra i residenti della zona.

Indagini in corso

I carabinieri del reparto investigativo del Comando provinciale di Bergamo, coordinati dalla Procura, hanno avviato un’indagine per risalire all’identità della donna e per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, nessuna pista è esclusa, e gli inquirenti stanno valutando ogni possibile scenario, incluso il coinvolgimento di terze persone. La comunità attende con ansia ulteriori sviluppi, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce su questo misterioso caso.