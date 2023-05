Dopo il caso Fazio arrivano a fare massa critica nomine e polemiche nella televisione pubblica con Giampaolo Rossi che è il nuovo direttore generale della Rai. Da sempre il manager è considerato un uomo molto vicino alla destra di Giorgia Meloni e per lei avrebbe anche organizzato alcuni eventi. Rossi è finito al cento del mirino di alcuni media di centro sinistra anche per alcune sue affermazioni non proprio favorevoli al femminismo.

Giampaolo Rossi direttore generale della Rai

Repubblica spiega ad esempio che “Fabio Rampelli conosce molto bene Giampaolo Rossi, il nuovo uomo forte della Rai a trazione meloniana”. E lo cita: “Ma lui è sempre stato il nostro filosofo, un costruttore di ponti che parlava di Pasolini e Marcuse a Colle Oppio. Uno che non aveva nostalgie fasciste. Protagonista della lista studentesca ‘comunità’ insieme a destra, Comunione e liberazione e ambientalisti”. Rossi è nato a Roma nel 1966, si è laureato in Lettere all’Università “La Sapienza” ed è un ex membro del consiglio di amministrazione della Rai in quota Fratelli d’Italia.

La collaborazione con la premier in carica

Aveva già collaborato con Giorgia Meloni nella campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre ed in queste ore è stato scelto per il ruolo di direttore generale. Il suo curriculum spiega che “è di formazione storico-umanistica, ha maturato molteplici esperienze professionali nell’industria dei media ed in particolar modo nell’innovazione dei linguaggi, delle nuove tecnologie con particolare riferimento alla trans-medialità“.

Gli incarichi e le docenze

È anche direttore del Master in Media Entertainment presso la Link Campus University. Inoltre è Presidente del Consiglio Direttivo di Polis, la scuola di formazione politica dell’ateneo. Lì Rossi dirige il corso sui Nuovi linguaggi della politica. Dal 2009 al 2016 ha insegnato Teorie e tecniche dei linguaggi cross-mediali presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è stato Digital Consultant presso la Direzione di RadioRai.