Giancarlo Magalli dopo il linfoma: "Mi hanno proposto il GF Vip"

Dopo aver annunciato la sua guarigione dal linfoma Giancarlo Magalli ha confessato di essere impaziente di tornare in tv e ha rivelato che gli sarebbe stato offerto il ruolo di opinionista al GF Vip.

Giancarlo Magalli al GF Vip

Giancarlo Magalli sarà il nuovo opinionista del GF Vip? Lo stesso conduttore ha svelato che questo ruolo gli sarebbe stato offerto dopo la partecipazione della sua acerrima nemica Adriana Volpe all’interno del programma e ha affermato che poi, a causa della sua malattia, l’offerta era stata fatta a Orietta Berti. In tanti si chiedono se nella prossima edizione dello show Magalli sarà davvero il nuovo opinionista del GF Vip visto che, al momento, lui stesso ha confessato di non avere alcuna intenzione di approdare al programma come concorrente.

“Mi hanno proposto di partecipare al GF Vip, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Non riuscirei a vederli lì come concorrente. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe. È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso Orietta Berti. Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì”, ha svelato il volto tv, che ha recentemente annunciato di essere guarito dal linfoma.