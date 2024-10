L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa è arrivato a Uomini e Donne per l’appuntamento al buio in cui ha avuto modo di conoscere Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, le nuove tronista di questa stagione. Tuttavia, il giovane è stato scartato da entrambe le ragazze.

Gianluca Benincasa contro Martina De Ioannon

Il ragazzo, intervistato a Casa Lollo da Lorenzo Pugnaloni, ha espresso il suo pensiero sulle nuove troniste e non le ha mandate a dire alla giovane tronista romana:

“L’ho vista molto costruita e non credo che sia adatta a fare quel programma. È stata contraddittoria anche nella sua presentazione. Dopo un percorso discutibile a Temptation non ti puoi presentare in questa maniera in un programma del genere solo perché ti hanno fatto fare la tronista. Le manca un po’ di umiltà a livello pubblico. Poi le persone che si mostrano così forti sono sempre le più deboli e la conferma di ciò è stato il suo percorso a Temptation. È una finta decisa“.

A prescindere dalla sua eliminazione Gianluca Benincasa fa sapere di non essere mai stato intenzionato a conoscere a fondo la nuova tronista perché per lui “era un no appena è scesa”.

Gianluca Benincasa e Francesca Sorrentino

Il pensiero di Benincasa sull’altra tronista, invece, è molto più tranquillo. Tuttavia, nonostante venga sottolineato che si tratti di una ragazza di valori, per il ragazzo è ancora troppo legata al suo ex.

“Credo che il suo problema sia che sta facendo qualcosa e nel frattempo ha paura di sbagliare nel confronti dell’ex. Questa cosa la manda in ansia, in panico. E lo stanno vedendo anche i telespettatori”.

Gianluca Benincasa e il trono over

Gianluca Benincasa potrebbe far ritorno a Uomini e Donne perché a catturare la sua attenzione è stata Prasanna Conti, protagonista del trono over: