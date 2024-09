Deianira Marzano ha deciso di condividere con i suoi follower alcune confidenze che le avrebbe fatto Alessandro Vicinanza, che è uscito da Uomini e Donne con Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Marzano: “Alessandro e Roberta provavano ad avere un figlio”

Il giorno dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui sono stati ospiti Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, sono uscite nuove indiscrezioni sul loro rapporto. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano su Instagram, il cavaliere e la dama starebbero provando ad avere un figlio. Lo avrebbe confidato proprio Alessandro, in una conversazione privata.

Nelle ultime ore molti fan si sono resi conto che il profilo Instagram di Roberta è sparito. Per questo hanno chiesto a Deianira Marzano se sapeva qualcosa su una presunta gravidanza. L’esperta di gossip non sa il motivo della scomparsa della dama dai social, ma ha riportato le parole di Alessandro. “Mi ha detto in privato che desideravano un figlio e che ci provavano, quindi potrebbe essere ma non so” ha dichiarato.

Uomini e Donne: la dichiarazione d’amore di Alessandro

Nella puntata di Uomini e Donne in cui sono stati ospiti, Alessandro Vicinanza si è lasciato andare con una bellissima dichiarazione d’amore per Roberta Di Padua, mettendo a nudo i suoi sentimenti. “Quando siamo usciti da qui non ero innamorato, ma adesso sì perché lei non mi fa mancare niente. Ho anche conosciuto il suo bambino e andiamo molto d’accordo, sono felice” ha dichiarato l’ex cavaliere.