Gianluca Vacchi a processo per presunti abusi edilizi in Costa Smeralda

Il caso di Gianluca Vacchi

Il 3 giugno prossimo, Gianluca Vacchi, noto imprenditore e influencer bolognese, si presenterà davanti ai giudici del Tribunale di Tempio Pausania per rispondere di presunti abusi edilizi legati alla costruzione della sua villa in Costa Smeralda. L’inchiesta, condotta dal procuratore Gregorio Capasso, ha portato alla citazione diretta a giudizio non solo per Vacchi, ma anche per il progettista Giovanni Faggioli e l’impresario Giovanni Maria Filigheddu. Le accuse riguardano irregolarità nella realizzazione di un immobile situato in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Le accuse e le indagini

Secondo le indagini del Corpo forestale, parte della villa, che si estende su una superficie di 1.200 metri quadrati, sarebbe stata costruita in violazione delle normative vigenti. La struttura, che include anche campi da padel, una discoteca e diverse suite, risulterebbe più grande rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La Procura ha dichiarato che gli abusi contestati non sarebbero sanabili, il che potrebbe portare a una parziale demolizione dell’immobile già sequestrato.

La difesa di Vacchi

I legali di Gianluca Vacchi, Gino Bottiglioni e Gian Comida Ragnedda, hanno già annunciato la loro intenzione di dimostrare l’assenza di abusi edilizi. Secondo la difesa, l’edificio sarebbe conforme alle autorizzazioni ricevute e le contestazioni riguarderebbero solo una porzione limitata della villa. La questione solleva interrogativi non solo sulla legittimità della costruzione, ma anche sull’impatto delle normative edilizie in aree di pregio come la Costa Smeralda.