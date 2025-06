Elodie ha infiammato lo stadio San Siro di Milano con la sua serie di concerti live che l’hanno consacrata come una delle stelle più lucenti della scena pop italiana. Lei ha scelto di portare su un palco così importante amici legati all’universo musicale con la quale si è esibita cantando loro pezzi celebri.

Una di queste è stata Gianna Nannini.

Elodie e Gianna Nannini: una performance che ha scaldato i presenti

Elodie durante una delle serate a San Siro ha invitato sul palco Gianna Nannini per cantare insieme una delle sue canzoni più famose, “America”, l’esibizione è stata travolgente, le due donne hanno cantato e ballato facendo partecipare anche il pubblico.

Una classica esibizione live come ci si aspetta in un concerto in un grande stadio, così è stata per moltissime persone ma si sa i social devono distorcere ogni situazioni con illazioni che estraniano i fatti da quello che sono realmente.

Polemica social, “ha sfiorato il petto di Elodie”

I video della performance sono stati immediatamente pubblicati su diversi social in particolare su X è stata alimentata una polemica per un frame del video, come riportato dal sito specializzato Biccy.it.

In questo frame si vede Gianna Nannini che sembra poggiare la mano sul seno di Elodie durante l’esibizione.

Anche Matano a “La vita in diretta” ha parlato di questa polemica, invitando a concentrarsi sulla bellezza dell’esibizione e non su un gesto che sarebbe passato inosservato.

Della stessa idea anche l’opinionista Fabio Canino che ha giustificato il gesto della Nannini come dettato dalla performance. Contraria Silvana Giacobini che ha fatto leva sul consenso dell’altro al toccare il proprio corpo, cosa che non è accaduta durante l’esecuzione del brano.