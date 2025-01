Un pomeriggio di nostalgia e divertimento

Nel pomeriggio di Domenica In, trasmesso su Rai 1, Mara Venier ha accolto in studio il celebre cantante Gianni Morandi, dando vita a un’intervista che ha fatto rivivere ai telespettatori i momenti più significativi della sua lunga carriera. Morandi, che ha iniziato la sua avventura musicale negli anni ’60, continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, dimostrando che la passione per la musica non ha età.

Ricordi d’infanzia e aneddoti divertenti

Durante l’intervista, Morandi ha condiviso ricordi d’infanzia, raccontando di come la sua passione per il canto sia nata grazie a suo padre. Ha rievocato momenti spensierati, come quando cantava sulla sedia del barbiere del suo paese, un’immagine che ha strappato sorrisi al pubblico. La conversazione si è poi spostata su episodi più recenti, tra cui un bacio imbarazzante scambiato con Mara Venier durante le riprese di una miniserie. Questo aneddoto ha creato un momento di ilarità, con la conduttrice che ha sottolineato come il bacio fosse continuato anche dopo il “ciak” del regista.

Un siparietto che ha conquistato il pubblico

Il clima di leggerezza è proseguito quando Venier ha fatto notare a Morandi che, dopo un’ospitata nel 1995, non era più tornato nel programma. La risposta del cantante, che ha scherzato dicendo che la moglie non voleva, ha fatto scoppiare le risate in studio. Venier, pronta a ribattere, ha affermato che Anna Dan, la moglie di Morandi, lo adora. Questo scambio di battute ha reso l’intervista ancora più coinvolgente, dimostrando la chimica tra i due e la loro capacità di intrattenere il pubblico.

La puntata si è conclusa con Morandi che ha cantato alcune delle sue canzoni più celebri, regalando al pubblico presente in studio un’esibizione dal vivo che ha riempito l’atmosfera di emozione e nostalgia. La carriera di Gianni Morandi è un viaggio che continua a sorprendere e a emozionare, e la sua presenza a Domenica In ha confermato ancora una volta il suo status di icona della musica italiana.