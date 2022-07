Gianpaolo Baggio è vivo: trovato l’escursionista che era scomparso il 25 giugno

È stato trovato nella mattinata del 2 luglio 2022, l'escursionista Gianpaolo Baggio, il 31enne era scomparso nella giornata del 25 giugno 2022.

È una vicenda che si è conclusa con un lieto fine, quella che ha come protagonista il giovane escursionista Gianpaolo Baggio, 31 anni, trovato vivo dopo una settimana di intense ricerche, nella mattinata di sabato 2 luglio 2022.

L’escursionista Gianpaolo Baggio trovato vivo ad una settimana dalla sua scomparsa

Il 25 giugno 2022 Gianpaolo Baggio ha deciso di compiere un’escursione sulla Ferrata Palma, una via ripida che è situata in mezzo al bosco a Pulfero e da quell’escursione non è più tornato a casa.

Nella stessa giornata è stata dichiarata la sua scomparsa e soltanto due giorni dopo, ossia il lunedì successivo, è stata ritrovata l’auto del 31enne, che era parcheggiata a Stuppizza, punto da cui solitamente si parte per l’escursione.

Per sette giorni le Forze dell’Ordine sono state impegnate nel cercare di trovare Gianpaolo e quando ormai si erano quasi del tutto perse le speranze di ritrovarlo, nella mattinata del 2 luglio 2022 il giovane è stato avvistato e salvato.

Gianpaolo Baggio trovato e salvato dai Vigili del Fuoco: tutti i dettagli

Alle prime luci dell’alba di sabato 2 luglio 2022, i Vigili del Fuoco compiendo l’ennesimo sorvolo sopra la ferrata dove Baggio aveva detto di essere diretto, lo hanno avvistato e recuperato.

Il giovane si trovava a qualche centinaio di metri di distanza dall’itinerario che aveva annunciato di voler compiere nella sua escursione.

Trovato vivo Gianpaolo Baggio: ecco quali sono le sue attuali condizioni di salute

Secondo quanto riportato da Il Messaggero del Veneto, il 31enne Gianpaolo Baggio sta bene e pare che non abbia riportato particolari conseguenze in termini di salute.

Nello specifico, l’escursionista ha riportato soltanto qualche escoriazione e al momento del ritrovamento era particolarmente disidratato.