Una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 si è verificata in Giappone. Ci sono diversi feriti, ma fortunatamente non ci sono stati danni particolarmente gravi.

Giappone, grave terremoto di magnitudo 6.6

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 si è verificata nella parte occidentale dell’isola di Shikoku, in Giappone. Il terremoto ha provocato decine di feriti lievi, ma fortunatamente non ha causato danni gravi. Sul web sta circolando un video girato all’interno di un ristorante che mostra l’effetto della scossa con centinaia di stoviglie che cadono a terra e si distruggono.

Giappone, terremoto di magnitudo 6.6: nessun allarme tsunami

Per il momento non è stato emesso un allarme tsunami. L’epicentro del terremoto è stato il Canale di Bungo, stretto che separa le isole giapponesi di Kyushu e Shikoku. L’impianto nucleare di Irata, dove è in funzione un reattore, non ha segnalato alcuna irregolarità, come ha dichiarato l’operatore Shikoku Electric Power.