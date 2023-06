L’Italia dei record. Anche nella pesca. È avvenuta nelle acque italiane un’ultima straordinaria cattura: un pesce gatto dalle dimensioni di 285 centimetri. Dopo le necessarie misurazioni, il gigante è stato rilasciato nelle acque del fiume.

Battuto il record di poche settimane

La cattura è avvenuta nella zona di Revere, in provincia di Mantova. L’autore è Alessandro Biancardi che, al termine di una lotta serrata di ben 43 minuti, è riuscito a realizzare un nuovo primato: il pesce superava quattro centimetri il record mondiale esistente (un siluro catturato lo scorso 12 aprile e che misurava quattro centimetri in meno del pesce gatto).

Il racconto della cattura

Ecco come Alessandro Biancardi ha raccontato la cattura del barbone: «Tutto è iniziato come una normale giornata di pesca sul fiume Po. Prima di partire ho controllato i nodi, gli ami, ogni connessione, perché sono estremamente meticoloso. Devo essere sempre sicuro al 100% che tutto sia a posto posto se un pesce da sogno decide di mordere la mia esca. Ero da solo sulla mia barca, il livello dell’acqua stava iniziando a scendere dopo una grande alluvione, ho deciso di pescare a spinning e così ho iniziato a lanciare la mia esca nell’acqua fangosa. Cominciavo con un crank bait per capire velocemente se i pesci erano attivi o meno, avevo avuto una sensazione diversa e ho iniziato con uno shad su una testa piombata 12/0 (40 grammi). In silenzio mi sono avvicinato al primo spot e, dopo pochi lanci, una potente abboccata mi ha sorpreso: il pesce è rimasto immobile per qualche secondo prima di iniziare un combattimento molto complicato, tra forti correnti e tanti ostacoli sommersi. L’ho seguito per quaranta interminabili minuti. Quando è riemerso per la prima volta, ho capito davvero di aver preso un mostro, l’adrenalina ha iniziato a salire e la paura di perderlo mi stava facendo impazzire. Ho provato a mettergli la mano in bocca due o tre volte, ho deciso a quel punto di andare nell’acqua bassa per cercare di afferrarlo dalla riva e, dopo qualche tentativo, sono riuscito a prenderlo. […] Ero sicuro che il pesce che avevo catturato fosse speciale, ma non avrei mai immaginato cosa sarebbe successo dopo. Sotto gli occhi increduli di tanti pescatori, il contatore si è fermato a 285 cm: è stato il nuovo record del mondo».