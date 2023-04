Ginocchiata in testa a giovane portiere: 15enne in gravi condizioni

Ginocchiata in testa a giovane portiere: 15enne in gravi condizioni

Ginocchiata in testa a giovane portiere: 15enne in gravi condizioni

Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in codice rosso dopo aver subito una ginocchiata durante un'uscita da portiere

Dramma nel lodigiano, dove un ragazzino di 15 anni è finito in ospedale dopo essere stato coinvolto in un grave scontro di gioco durante la partita di calcio che stava giocando. Il giovane, portiere del Gs Villa Milano, ha preso una ginocchiata in testa durante un’uscita.

Portiere 15enne prende una ginocchiata e sviene: è in gravi condizioni

L’infortunio è avvenuto nel campo del Casalmaiocco e ha visto come sfortunato protagonista il portiere 15enne del Gs Villa Milano. Il ragazzino, durante un’uscita bassa è stato colpito in maniera fortuita con il ginocchio da un suo avversario. La botta è stata molto forte e in una zona pericolosa (la testa), il 15enne è svenuto sul terreno di gioco. L’arbitro e le due squadre hanno deciso di sospendere il match.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di salute del ragazzo

In breve tempo è arrivato sul posto un elicottero che ha portato il giovane all’ospedale di Pavia, dove è stato ricoverato. Il ragazzino è in gravissime condizioni ed è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico. I suoi compagni di squadra, scossi per l’accaduto, sperano di poterlo presto riabbracciare.