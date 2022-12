In occasione del collegamento video alla riunione del G7, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rimarcato il sostegno dell’Italia all’Ucraina sia da un punto di vista economico che militare.

Le parole del premier hanno ricevuto il plauso del leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Giorgia Meloni al G7: “Pieno sostegno a Kiev, economico e militare”

“È fondamentale rimanere uniti nel pieno sostegno del G7 a Kiev, anche in campo economico e militare”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina. In videocollegamento alla sua prima riunione del G7 dopo il G20 di Bali, inoltre, il premier ha sottolineato: “Siamo chiamati a continuare a difendere il Paese dalla guerra di aggressione russa.

È fondamentale rimanere uniti nel pieno sostegno all’Ucraina”.

Nel corso della riunione, tuttavia, Meloni ha anche posto alcune questioni. “La richiesta di unità al sostegno anche militare all’Ucraina; il sostegno economico immediato e la necessità di cominciare a pianificare la ricostruzione post bellica”, ha elencato. “Siamo chiamati a continuare a difendere Kiev dall’aggressione russa e ovviamente l’Italia aderisce pienamente al sostegno internazionale e rimane collocata nella linea euro-atlantica”, ha detto.

Un altro tema trattato durante il suo intervento è stato quello delle sanzioni alla Russia. “Rimaniamo impegnati sulle sanzioni alla Russia. Dopo le sanzioni sul petrolio russo, oggi più che mai serve uno sforzo internazionale sul gas“, ha affermato. Il premier, poi, ha anche esternato la propria opinione sul futuro del Paese guidato da Volodymyr Zelensky, sostenendo: “Bisogna cominciare a pianificare la ricostruzione post bellica dell’Ucraina”.

Il nodo del clima e i ringraziamenti di Zelensky all’Italia

Uno dei nodi cruciali del meeting del G7 ha riguardato l’inquinamento. A questo proposito, Meloni ha mostrato “apprezzamento” per l’istituzione del Club del clima ma ha anche chiesto agli altri leader di avere una “maggiore attenzione ai Paesi del sud e in via di sviluppo, per evitare che questa iniziativa sia vista come il club dei Paesi ricchi”. E ha precisato: “Dobbiamo continuare a impegnarci per i Paesi del sud del mondo”.

Sulla base di fonti presenti all’incontro, pare che le parole del premier italiano siano state condivise dal presidente francese Emmanuel Macron.

Nel corso della riunione, poi, è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky che, tra gli altri, ha voluto ringraziare l’Italia. “Sono grato all’Italia e a tutti gli italiani per l’apporto tempestivo e senza esitazione di sicurezza e sostegno finanziario. Vi sono grato per la solidarietà nel rispetto della dignità umana, perché la Russia vuole privare della dignità tutte le nazioni libere, e non solo in Europa. Grazie, premier Meloni”, ha detto il leader di Kiev.