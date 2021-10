Giorgia Meloni dice no ai “nostalgici del fascismo”

Le dichiarazioni di Meloni: "No a nostalgici del fascismo in Fratelli d’Italia, la sinistra li usa come utili idioti"

Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della sera riguardo la presunta presenza di “nostalgici del fascismo” in Fratelli d’Italia. La sinistra, a detta di Meloni, li userebbe come “utili idioti”. La leader del partito ha negato simili elementi all’interno dalla realtà politica da lei gestita.

Meloni ha specificato che non intende farsi fare “gli esami del sangue” dai suoi avversari politici.

Meloni ha detto: “Immaginare che Fratelli d’Italia possa essere influenzato o peggio manovrato da gruppi di estrema destra è ridicolo e falso. E dico che queste campagne servono per allevare giovani nostalgici, ignoranti della storia, affascinati dal proibito e dal folklore di un fascismo che non hanno nemmeno vissuto, a differenza di chi la guerra l’ha vissuta e ne porta le ferite.

Beh, queste persone sono un’arma per i nostri nemici, perché diventano il loro strumento per attaccarci”.

Nostalgici del fascismo in FdI, il punto di Meloni

Meloni è preoccupata per la figura dei neofascisti per Fratelli d’Italia: “Quella più arrabbiata sono io. Io che ho sempre detto “nessuno si azzardi a giocare su certe cose”, che ho allontanato soggetti ambigui, chiesto ai miei dirigenti la massima severità su ogni rappresentazione folkloristica e imbecille, anche con circolari ad hoc.

Perché i nostalgici del fascismo non ci servono: sono solo utili idioti della sinistra, che li usa per mobilitare il proprio elettorato. Si è chiesta perché mentre noi marginalizziamo questa gente, la sinistra la valorizza, dandole un peso che non ha mai avuto?”.

Nostalgici del fascismo in FdI: l’ira di Meloni

Meloni è arrabbiata quando qualcuno le fa notare che è la stessa natura ambigua delle posizioni di Fratelli d’Italia attirino gente come neofascisti: “Quale è esattamente la domanda? Se ripristinerei un regime? No, ovviamente, e le segnalo che chi ci accusa di questo dice, contestualmente, che Draghi fa bene a fregarsene del Parlamento.

Pensate che potrei scrivere leggi razziali? La pagina più brutta dell’umanità, quindi decisamente no. Noi siamo a fianco di Israele a differenza di molti altri”.

Nostalgici del fascismo: Meloni sulla sinistra

Meloni, sempre sull’argomento fascismo e FdI, ha aggiunto: “La verità è che quando parla di fascismo, la sinistra intende tutto e il suo contrario, dal rischio di regime a chi manifesta contro il Green pass. In pratica, sei fascista semplicemente perché non sei uno di loro. Troppo comodo. Noi abbiamo votato convintamente, al Parlamento europeo, una mozione di condanna di tutti i totalitarismi del ’900. L’unico partito che ha avuto problemi a votarla è il Pd italiano, per non dover condannare anche Stalin e la dittatura sovietica. Beh, da una sinistra che i suoi conti col passato a differenza nostra non li ha fatti, non mi faccio fare l’esame del sangue”.