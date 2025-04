Un piano d’azione per le imprese italiane

In un contesto economico sempre più complesso, il governo italiano, guidato dalla premier Giorgia Meloni, ha delineato un piano ambizioso per affrontare l’emergenza dazi imposta dagli Stati Uniti. L’obiettivo è chiaro: recuperare 25 miliardi di euro attraverso la revisione delle risorse europee, per sostenere l’occupazione e garantire la competitività delle imprese italiane. Meloni ha sottolineato che circa 14 miliardi di euro possono essere rimodulati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per aumentare l’efficienza produttiva e sostenere i settori più colpiti.

Il dialogo con l’Europa

Il governo italiano sta puntando su un forte negoziato con la Commissione Europea per ottenere un regime transitorio sugli aiuti di Stato e una maggiore flessibilità nella revisione dei fondi. Questo approccio mira a garantire che le risorse disponibili non abbiano un impatto negativo sulla finanza pubblica. Meloni ha invitato le categorie produttive e le organizzazioni sindacali a unirsi in un nuovo patto per affrontare la delicata congiuntura economica, sottolineando che la crisi dei dazi potrebbe rappresentare un’opportunità per rendere il sistema economico italiano più competitivo.

Le preoccupazioni delle imprese

Le associazioni di categoria hanno espresso preoccupazione per l’impatto che i dazi potrebbero avere sull’export e sui consumi delle famiglie. Confartigianato ha lanciato l’allerta su un possibile rischio di “pandemia economica”, mentre Confesercenti ha stimato una riduzione della crescita per 11,9 miliardi di euro nei prossimi due anni. Il governo ha convocato diverse riunioni con i rappresentanti delle imprese per ascoltare le loro richieste di misure straordinarie e di sostegno, evidenziando l’importanza di una risposta coordinata e tempestiva.

Richieste di sostegno e flessibilità

Le imprese italiane chiedono un allentamento del Patto di stabilità e una revisione delle scadenze del Pnrr, oltre a misure di sostegno agli investimenti. Il ministro Adolfo Urso ha annunciato che il governo chiederà all’Unione Europea misure straordinarie per sospendere alcune regole del green deal, ma Bruxelles ha già fatto sapere che la discussione su queste questioni è ancora prematura. Le associazioni di categoria, unite nel loro coro di richieste, sottolineano la necessità di evitare una guerra commerciale e di negoziare con una sola voce per difendere l’export, in particolare nel settore agroalimentare.