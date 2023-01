La premier si è rivolta agli italiani con una breve clip condivisa via social

Giorgia Meloni ha pubblicato nel pomeriggio il suo primo vero messaggio al popolo italiano di questo 2023 appena iniziato.

Nella breve clip, pubblicata sui suoi profili social, la leader di Fratelli d’Italia eletta in occasione delle scorse elezioni politiche del 25 settembre si è rivolta ai cittadini con un rinnovato senso di speranza.

“Un grande augurio tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo” ha dichiarato Meloni, di bianco vestita e con alle spalle il suo albero di Natale.

La promessa di Giorgia Meloni

Nel suo messaggio, il Primo Ministro si è rivolta alla popolazione facendo la promessa di un futuro roseo, che però potrà esserlo solo in un’ottica collettiva:

Il governo farò la sua parte quest’anno ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me, nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente, con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più.

Il ricordo di Papa Ratzinger

Non poteva mancare, nel video di Capodanno di Giorgia Meloni, anche un ringraziamento per Papa Francesco e per papa emerito Joseph Ratzinger, scomparso ieri all’età di 95 anni.