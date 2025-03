Giorgia Meloni si è presentata in tribunale senza preavviso, sorprendendo tutti e aggiungendo un nuovo colpo di scena al processo in corso. La decisione del giudice del Tribunale di Milano ha però aperto a un’ulteriore svolta: la premier potrà essere ascoltata con un’audizione direttamente da Palazzo Chigi. Una scelta che potrebbe influenzare l’andamento del processo e che solleva interrogativi sulle prossime mosse della difesa e dell’accusa. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Giorgia Meloni a sorpresa in tribunale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato la sua disponibilità a testimoniare nel processo per diffamazione aggravata che vede imputati Fabrizio Corona e il direttore della testata online Dillinger News, Luca Arnau.

Al centro del procedimento vi è un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023, nel quale si ipotizzava una presunta relazione sentimentale tra la premier e l’onorevole di Fratelli d’Italia, Manlio Messina. Il contenuto dell’articolo, corredato da immagini ritenute manipolate, ha sollevato un acceso dibattito, portando Meloni a intervenire direttamente nel caso. La sua deposizione potrebbe rivelarsi un elemento chiave nel processo, che si preannuncia ricco di sviluppi.

Il giudice del Tribunale di Milano avrebbe deciso che Giorgia Meloni potrà essere ascoltata come testimone durante un’audizione che si terrà a Palazzo Chigi. Nel frattempo, il processo proseguirà il 16 giugno con l’esame di quattro testimoni dell’accusa, tra cui lo stesso Manlio Messina.

Il decreto di citazione a giudizio, emesso dalla Procura di Milano lo scorso ottobre, accusa i due imputati di aver diffuso notizie false, arricchite da insinuazioni sul “fascino” e sulla “carriera in ascesa” del deputato, descritto come “colui che avrebbe riportato l’amore nel cuore spezzato della premier”.

Fabrizio Corona, assente in aula, ha dichiarato di essere disponibile a farsi interrogare e a rilasciare dichiarazioni spontanee. L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha commentato così la vicenda:

“Massimo rispetto per la premier, ma dire che qualcuno ha riportato la luce nel cuore di una donna non è diffamazione. Questo processo non riguarda un traffico internazionale di droga, evitiamo esagerazioni”.