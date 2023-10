Giorgia Meloni in visita alla Sinagoga di Roma

La leader del Movimento Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana durante una visita di un’ora alla Sinagoga di Roma questa mattina.

Giorgia Meloni alla sinagoga di Roma: solidarietà alla comunità ebraica

Le parole della premier riflettono la profonda preoccupazione per la situazione in corso in Israele. “Nelle scene terribili che arrivano da Israele c’è qualcosa di più di quello che si vede in un normale, ma già tragico, scenario di guerra. È un odio verso un popolo che va oltre gli scenari di guerra”, ha dichiarato Meloni. Si tratta di una grave situazione di conflitto che attualmente coinvolge Israele e Gaza, dove la violenza ha colpito non solo le infrastrutture, ma anche la vita quotidiana dei civili, compresi bambini e giovani.

Necessario proteggere i cittadini di religione ebraica

La premier ha sottolineato la necessità di intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica non solo in Israele ma anche sul territorio italiano, poiché esiste il rischio di emulazione degli atti criminali da parte di gruppi come Hamas. “Difenderemo questi cittadini da ogni forma di antisemitismo”, ha affermato con determinazione.

La preoccupazione per gli italiani in Israele

Meloni ha anche fatto riferimento alla situazione dei cittadini italiani presenti in Israele, dichiarando: “Non abbiamo ancora novità. Stiamo seguendo da vicino, insieme al nostro ministero degli Esteri, i nostri diplomatici e la nostra intelligence. Sono tutti allertati per loro e per i diversi doppi cittadini che attualmente si trovano in Israele. Ovviamente intendiamo dare massimo sostegno a ogni nostro cittadino.”