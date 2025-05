La presidente del Consiglio affronta temi cruciali come la crisi a Gaza e la sanità pubblica

Il dibattito sulla crisi a Gaza

Durante il premier question time alla Camera dei Deputati, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato con fermezza le interrogazioni riguardanti la crisi umanitaria a Gaza. In risposta ad Angelo Bonelli di Avs, Meloni ha sottolineato l’urgenza di trovare una soluzione per terminare le ostilità e rispettare il diritto internazionale.

“La situazione a Gaza è sempre più drammatica e ingiustificabile”, ha affermato, richiamando l’attenzione sulla necessità di un dialogo aperto con i leader regionali e i partner internazionali.

Meloni ha ribadito l’importanza di lavorare a un piano di ricostruzione proposto dai paesi arabi, evidenziando come il governo italiano stia cercando di mantenere un dialogo costruttivo, anche se critico, con Israele. La presidente ha chiarito che non è nell’intenzione del governo richiamare l’ambasciatore italiano in Israele, sottolineando l’importanza di un approccio diplomatico.

Le spese militari e le critiche dell’opposizione

Il dibattito si è acceso ulteriormente quando Giuseppe Conte, leader del M5S, ha interrogato Meloni riguardo al piano RearmEu, accusando il governo di dare priorità alle spese militari rispetto alle necessità dei cittadini. Meloni ha risposto con una critica alla passione antimilitarista di Conte, ricordando che durante il suo mandato come presidente del Consiglio, non si era opposto all’aumento delle spese militari.

“Gli italiani sono più intelligenti di quanto si pensi e sanno riconoscere chi agisce per tornaconto personale”, ha dichiarato Meloni, difendendo le scelte del governo e sottolineando che l’aumento delle spese per la Difesa era stato concordato anche con l’opposizione. La presidente ha quindi invitato a un confronto costruttivo, sottolineando che saranno gli italiani a giudicare le due proposte politiche.

La sanità pubblica in crisi

Un altro tema caldo affrontato da Meloni è stato quello della sanità pubblica. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha denunciato il collasso del sistema sanitario, evidenziando le lunghe liste d’attesa e l’aumento della migrazione sanitaria. Meloni ha risposto difendendo l’operato del governo, affermando che il Fondo sanitario nazionale è al livello più alto di sempre e che il governo sta cercando di garantire una sanità efficiente.

“Non è colpa del governo se ci sono problemi nella sanità, ma è necessario che tutti facciano la loro parte”, ha dichiarato Meloni, invitando le Regioni a collaborare per migliorare il servizio sanitario. La presidente ha anche annunciato l’invio di oltre 13.500 unità tra forze dell’ordine per potenziare la sicurezza nei territori, sottolineando l’impegno del governo nel proteggere i cittadini.