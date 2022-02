Giorgia Meloni ha commentato la guerra Russia-Ucraina su Facebook, scrivendo che l'attocco di Putin è da considerarsi "inaccettabile".

Giorgia Meloni contro Draghi: “Una cosa scandalosa e inaccettabile”

La Russia ha ufficialmente invaso l’Ucraina. Questa mattina il mondo è rimasto sconvolto per la notizia dell’inizio della guerra.

Giorgia Meloni, alle 7.40, invece di commentare il conflitto, ha scritto un tweet in cui se l’è presa con il governo francese. La leader di Fratelli d’Italia ha attaccato Mario Draghi per la decisione di far partecipare il ministro francese al prossimo Consiglio dei ministri italiano. “Una cosa scandalosa e inaccettabile” ha scritto la Meloni. “Un governo nato da intrighi di palazzo, chiude le porte alla sovranità popolare ma le spalanaca all’ingombrante vicino che vorrebbe ridurre l’Italia a una succursale di Parigi.

È rimasta solo Fratelli d’Italia a difendere Costituzione, sovranità e libertà della nostra Nazione?” ha scritto ancora. La donna è stata molto criticata per quelle che sono state le sue priorità sui social e dopo circa due ore ha deciso di commentare quello che sta accadendo in Ucraina.

Giorgia Meloni: “Inaccettabile attacco bellico della Russia”

Mentre sui social network si susseguono le terribili immagini della situazione in Ucraina, dopo l’attacco della Russia, Giorgia Meloni ha voluto commentare su Facebook gli avvenimenti.

“Inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo. L’Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale” ha scritto la leader di Fratelli d’Italia.