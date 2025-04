Piazza San Pietro si è trasformata in un luogo di profonda commozione e raccoglimento, mentre i fedeli si sono riversati in basilica per rendere l’ultimo saluto a Papa Francesco. Tra la folla, numerose cariche istituzionali hanno partecipato a questo momento di grande emozione, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto rendere omaggio al Pontefice scomparso con un gesto di rispetto e devozione.

Grande affluenza per l’ultimo saluto a Papa Francesco

I pellegrini in attesa di rendere l’ultimo saluto a Papa Francesco hanno dovuto fare 3-4 ore di fila per entrare in Basilica. L’afflusso è cresciuto notevolmente nelle ultime ore, con migliaia di persone che si riversano in piazza. Questa sera la Basilica resterà aperta fino a mezzanotte, domani dalle 7 a mezzanotte e venerdì dalle 7 alle 19.

Piazza San Pietro continua a riempirsi minuto dopo minuto, con un crescente afflusso di fedeli che, provenienti da via della Conciliazione e dalle vie limitrofe, si dirigono verso la basilica per rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco. Secondo stime informali fornite dal servizio d’ordine, al momento la piazza ospita non più di 100.000 persone.

La sala stampa vaticana ha riferito che, data l’elevata affluenza, non si esclude la possibilità di estendere l’orario di apertura della Basilica Vaticana oltre le ore 24.00, per permettere a tutti i fedeli di rendere omaggio al Santo Padre.

Giorgia Meloni, il toccante gesto davanti alla salma di Papa Francesco

La premier Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso nella Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. Anche i ministri Matteo Piantedosi, responsabile dell’Interno, e Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, hanno preso un momento per salutare il Pontefice, fermandosi brevemente davanti alla sua bara. La segretaria del PD, Elly Schlein, insieme ai capigruppo parlamentari Chiara Braga e Francesco Boccia, ha appena reso omaggio e lasciato la Basilica.

La presidente del Consiglio è giunta in Vaticano dopo aver partecipato alla commemorazione di Papa Francesco, svoltasi nell’Aula di Montecitorio con le Camere riunite. L’ultimo intervento, dopo i leader dei partiti e i rappresentanti delle forze politiche, è stato proprio della premier Meloni, che nel suo discorso, ha dichiarato: