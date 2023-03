Giorgia Meloni vede Carlo Fuortes: "Torneranno a incontrarsi dopo l’approvazione del bilancio Rai"

Giorgia Meloni e Carlo Fuortes hanno esaminato la situazione economico-finanziaria della Rai in vista della chiusura del bilancio.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato l’amministratore delegato dalla Rai Carlo Fuortes. Lo ha riferito Palazzo Chigi.

Giorgia Meloni e Carlo Fuortes hanno esaminato “la situazione economico-finanziaria della Rai in vista del bilancio consuntivo 2022”

Come diffuso da Palazzo Chigi in un breve comunicato, Giorgia Meloni e Carlo Fuortes hanno esaminato la situazione economico-finanziaria della Rai in vista della chiusura del bilancio consuntivo 2022, che avverrà entro l’aprile 2023. Meloni e Fuortes si incontreranno di nuovo dopo l’approvazione del documento.

Carlo Fuortes lascerà la Rai ad aprile?

Il comunicato di Palazzo Chigi lascia quindi pensare che Carlo Fuortes potrebbe lasciare il suo ruolo dopo l’approvazione del bilancio 2022.

Intanto, l’Ad attende la decisione dell’Autorità per le comunicazioni sull’eventuale apertura di un’istruttoria legata alle accuse di pubblicità occulta e violazione della tutela dei minori durante il Festival di Sanremo, fissata per l’8 marzo 2023.

Il 16 marzo ci sarà invece un nuovo consiglio di amministrazione al termine del quale Fuortes dovrebbe fornire la lettura dei contratti del festival ai consiglieri e al collegio sindacale.

