Migranti, Salvini: "Piantedosi? Elly Schlein chiede le dimissioni di un ministro al giorno"

In occasione di una visita a Bologna, Salvini ha replicato alla segretaria del PD Schlein in merito alla richiesta di dimissioni di Piantedosi.

Continua a tenere banco il dibattito politico sul tragico naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi nel quale 71 persone hanno perso la vita. Questa volta a rilasciare dure dichiarazioni è il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini.

Il leader della Lega, in occasione di una visita a Bologna in un cantiere Anas, in merito alla richiesta di dimissioni del ministro dell’Interno Piantedosi, portata avanti dalla neosegretaria del PD Elly Schlein, ha dichiarato: “La segretaria del Pd chiede le dimissioni di un ministro al giorno, fa parte del mestiere del capo dell’opposizione”.

Migranti, la replica di Salvini a Elly Schlein: “Gli unici assassini sono gli scafisti e sono in carcere”

Il ministro Salvini – si legge da Repubblica – ha puntato l’attenzione su chi ricadrebbe la responsabilità del naufragio: “Gli unici assassini certificati sono gli scafisti e sono in carcere. Sono accusati si aver ammazzato 70 persone. I drammi del mare purtroppo ci sono da decenni e ogni morto va pianto”.

Ha poi aggiunto: “Il Santo Padre è fuori dall’agone politico e quando dice che bisogna fermare gli scafisti, credo che abbia colto il punto fondamentale”.

Elly Schlein: “Piantedosi riferirà sui fatti gravissimi di Crotone”

Nel frattempo la segretaria del PD Elly Schlein, in una intervista a Che tempo che fa, nello studio di Fabio Fazio ha dichiarato: “Noi siamo stati il primo gruppo che ha chiesto un’informativa e lui verrà a riferire sui fatti gravissimi di Crotone. Bisogna stabilire le responsabilità e la linea di comando. Capire chi ha deciso che intervenisse la Gdf che non aveva mezzi adeguati rispetto alla Guardia Costiera che aveva mezzi per intervenire”.