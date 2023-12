La giornalista della e conduttrice del tg della BBC Maryam Morishi fa il dito medio in diretta, rendendosi protagonista di una clamorosa gaffe. Poco dopo l’accaduto, la professionista si è pubblicamente scusata tramite un post condiviso su X, facendo luce sull’accaduto.

Giornalista della BBC fa il dito medio al tg in diretta: il video è virale

È diventato virale in tutto il mondo il video della giornalista Maryam Moshiri che ha aperto l’edizione di mezzanotte del telegiornale della BBC mostrando ai telespettatori il dito medio. In realtà, la conduttrice britannica non aveva alcuna intenzione di mandare alcun “messaggio” né di esprimere con il suo gesto un modo di protesta. Semplicemente Moshiri non si era resa conto di essere in onda quanto ha sollevato il medio dinanzi alle telecamere.

A spiegarlo, è stata proprio la giornalista che, nella mattinata di giovedì 7 dicembre, ha detto: “Stavo scherzando con la squadra in regia”.

Londra, la presentatrice Maryam Moshiri apre il telegiornale della mezzanotte della BBC esponendo un dito medio in diretta. Si pensa che ci sia stata prima una lite all’interno dello studio @ultimoranet pic.twitter.com/4mzzVpLCmU — Ultimora.net (@ultimoranet) December 7, 2023

Il post di scuse

“Ciao a tutti, ieri prima dello scoccare della mezzanotte stavo scherzando un po’ con la squadra in regia. Facevo finta di contare alla rovescia con le dita mentre il regista contava da 10 a 0. Quando siamo arrivati a 1 ho girato il dito per scherzo, senza rendermi conto che sarebbe stato ripreso dalle telecamere”, ha scritto Moshiri su X.

Oltre a fare luce sulla vicenda, la conduttrice si è anche scusata con i telespettatori e con chiunque stesse leggendo il suo post. “Era uno scherzo privato con la squadra e mi dispiace molto che sia andato in onda!”, ha aggiunto. “Non era mia intenzione far accadere tutto ciò, e mi dispiace se ho offeso o turbato qualcuno. Non stavo “prendendo in giro” i telespettatori e nemmeno una persona in realtà. Si trattava di una battuta sciocca che era destinata a un piccolo numero di miei amici”.