La grossa piattaforma si è sganciata ed è scivolata al suolo lungo l'asta, giostra si stacca e crolla in India: almeno 10 feriti, anche donne e bambini

Un terribile crollo, con una giostra che si stacca e crolla in India e fa almeno 10 feriti, anche donne e bambini. L’incidente si è verificato in un luna park nel distretto di Mohali, nello stato del Punjab e a riportarlo è stato l’India Tribune.

La piattaforma girevole del macchinario si è rotta ed è precipitata al suolo scivolando per 25 metri lungo l’asta di guida. I media spiegano che oltre ai feriti più gravi ci sono persone che a causa di quel repentino “down” accusano dolori alla testa e al collo, mentre altre sono “in stato di shock”.

Giostra si stacca e crolla in India

Sul posto sono immediatamente giunte le unità dei soccorritori e le pattuglie della polizia.

Dopo il crollo diversi feriti sono stati soccorsi e condotti in ospedale e almeno tre di loro sarebbero in condizioni definire “serie”. I testimoni oculari hanno raccontato ai media che in quel momento sulla giostra si trovavano non meno di 15 persone.

“Nessuna misura di sicurezza”

Qualcuno poi ha sottolineato che non c’erano “misure di sicurezza adeguate” ed ha denunciato che sul posto non era presente un’ambulanza pronta per eventuali infortuni.

I feriti hanno per lo più traumi ortopedici ma nessuno di loro è a rischio di vita o pare aver necessitato di interventi chirurgici. Open spiega che la giostra “appartiene alla compagnia di Jaipur Mukesh Sharma che è stata chiamata a testimoniare sull’accaduto prima che ogni azione venga intrapresa”.