Giovane di 15 anni stroncato da arresto cardiaco mentre giocava a tennis

Un giovane atleta si è sentito male in campo: i presenti hanno tentato la rianimazione con defibrillatore, ma il ragazzo è morto in ospedale

Un ragazzo di 15 anni è deceduto dopo aver accusato un improvviso malore mentre stava praticando tennis in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, località Sambuceto. Testimoni presenti e l’insegnante hanno assistito alla scena e hanno chiamato immediatamente i soccorsi; sul posto è stato utilizzato un defibrillatore automatico a disposizione del centro. Il trasferimento al pronto soccorso di Pescara è avvenuto con l’intervento del 118, ma il giovane non si è ripreso e la sua morte è stata constatata poco dopo l’arrivo in ospedale.

In questo racconto restano centrali il ruolo dei soccorritori e il dolore della comunità locale.

Il giovane, residente a Francavilla al Mare, si trovava sul campo per un allenamento con il maestro quando si è improvvisamente accasciato. I presenti hanno subito iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e hanno fatto ricorso al dispositivo salvavita del centro; successivamente sono arrivati l’ambulanza e l’automedica.

Le informazioni raccolte ricostruiscono una sequenza rapida e concitata in cui ogni azione è stata compiuta con la speranza di salvare la vita del ragazzo. Le autorità locali e il personale sanitario sono ora al lavoro per chiarire gli ultimi momenti e supportare le famiglie coinvolte.

Cosa è successo sul campo

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio all’interno di un centro sportivo moderno e attrezzato, dove il ragazzo si stava allenando. Secondo le prime ricostruzioni il quindicenne ha perso coscienza all’improvviso ed è caduto a terra sotto gli occhi dello staff e di alcune persone presenti. Subito è stato allertato il NUE 112 e sono iniziate le manovre di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore presente nella struttura. L’azione rapida dei testimoni ha permesso di mettere in atto procedure di emergenza fondamentali, ma nonostante il pronto intervento il cuore del ragazzo non ha ripreso a battere in modo efficace.

Intervento e prime azioni di soccorso

All’arrivo dei soccorsi professionali il personale del 118 ha proseguito le manovre iniziate dai presenti, impiegando monitoraggio e supporto avanzato delle funzioni vitali. L’uso tempestivo del defibrillatore automatico costituisce oggi una pratica standard nelle strutture sportive attrezzate e può fare la differenza in molti casi di Arresto cardiaco, tuttavia l’esito dipende da molte variabili cliniche e temporali. Dopo le prime cure sul posto il ragazzo è stato stabilizzato quanto possibile e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Pescara per tentativi salvavita più avanzati.

Il trasporto e il decorso in ospedale

Il trasferimento in ospedale è avvenuto con mezzi avanzati e con un’équipe medica che ha continuato le procedure di rianimazione durante il tragitto. Al pronto soccorso di Pescara l’équipe ha proseguito i tentativi di rianimazione, ma dopo le manovre il ragazzo è stato dichiarato deceduto. In ospedale si sono recati anche rappresentanti della comunità locale, tra cui l’amministrazione comunale, per avere informazioni e offrire supporto ai familiari. Le autorità competenti stanno procedendo con gli accertamenti necessari per chiarire la causa dell’arresto e la dinamica dell’evento.

Accertamenti e comunicazioni ufficiali

Saranno gli esami medici e le verifiche cliniche a fornire risposte precise sull’origine del malore; solo dopo i rilievi sarà possibile comprendere se si sia trattato di una condizione cardiaca preesistente o di un evento imprevisto. Le autorità sanitarie e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo durante le prime fasi dell’indagine, mentre la famiglia riceve assistenza. In ogni caso, l’episodio solleva interrogativi sull’importanza della prevenzione e dell’accesso a strumenti di primo intervento nelle strutture sportive.

Contesto e riflessioni sulla sicurezza nello sport

Il dramma richiama alla memoria altri casi simili avvenuti in Abruzzo e in altre regioni: episodi di giovani che hanno accusato malori durante partite o allenamenti e che hanno avuto esiti tragici. Tra i riferimenti ricordati ci sono casi di ragazzi morti in circostanze analoghe in passato, che hanno portato a iniziative per potenziare la diffusione dei defibrillatori e la formazione al primo soccorso nelle scuole e nei centri sportivi. La comunità sportiva è chiamata a riflettere su come migliorare la prevenzione, dagli screening medici alle procedure operative nelle strutture.

Oltre alle indagini cliniche, l’attenzione ora è sulle politiche di tutela dei giovani atleti: programmi di controllo cardiologico, formazione obbligatoria al personale e campagne di sensibilizzazione sull’uso del defibrillatore e sulle manovre di rianimazione possono ridurre i rischi. Mentre la città piange il ragazzo scomparso, rimane la domanda di come prevenire tragedie simili in futuro e di come rendere ogni impianto sportivo un luogo più sicuro per praticare attività fisica.