Arresto cardiaco in campo da tennis: 15enne perde la vita a San Giovanni Teatino

Un giovane atleta si è spento dopo un improvviso arresto cardiaco durante una sessione di allenamento: i soccorsi hanno utilizzato il defibrillatore ma il ragazzo è morto in ospedale

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo aver avuto un improvviso arresto cardiaco mentre stava svolgendo un allenamento di tennis nella Cittadella dello Sport a Sambuceto, nel comune di San Giovanni Teatino. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si è improvvisamente accasciato sul campo; i presenti hanno immediatamente avviato le manovre di soccorso e hanno utilizzato il defibrillatore automatico disponibile nella struttura.

L’allarme è stato lanciato al NUE112 e sul posto è giunto il personale del 118 con ambulanza e automedica.

Il quindicenne, residente a Francavilla al Mare, era descritto come un ragazzo in buona forma fisica, impegnato in una seduta insieme all’istruttore. Dopo le prime manovre di rianimazione sul campo e l’intervento con il defibrillatore automatico, il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Pescara.

Nonostante i tentativi prolungati di rianimazione da parte del personale sanitario, il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero.

La dinamica dell’evento e la catena dei soccorsi

Gli elementi informativi raccolti indicano una sequenza veloce: collasso improvviso, intervento dei presenti, utilizzo del defibrillatore automatico, chiamata al 118 e trasferimento in ospedale. Il fatto che la struttura fosse dotata di un dispositivo salvavita ha reso possibili le prime scariche e le manovre di rianimazione immediata, fondamentali in caso di arresto cardiaco. L’intervento congiunto dei soccorritori non ha però avuto esito positivo: i medici del Pronto soccorso hanno proseguito le procedure avanzate ma non è stato possibile salvare il ragazzo.

Ruolo del defibrillatore e delle manovre di rianimazione

Il defibrillatore automatico è uno strumento che può fare la differenza nei minuti critici successivi a un arresto cardiaco, perché permette di somministrare una scarica elettrica al cuore in modo rapido e spesso prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso avanzati. In questo caso, i presenti hanno applicato il dispositivo e praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, seguendo protocolli di base in attesa dell’arrivo del 118. Nonostante l’azione tempestiva, la gravità dell’evento ha portato comunque all’esito fatale.

Contesto regionale e episodi analoghi

La tragedia riporta l’attenzione su altri casi simili avvenuti in Abruzzo: sono citati episodi accaduti ad agosto 2019 e maggio 2019, oltre a un caso recente che ha coinvolto un giovane in un’altra regione. Questi eventi delineano un quadro in cui i malori improvvisi durante l’attività sportiva, anche tra persone giovani e apparentemente sane, rappresentano una sfida per le comunità e per le strutture sportive. L’eventuale presenza di fattori predisponenti sottostanti e l’importanza di protocolli di emergenza restano al centro del dibattito pubblico.

Prevenzione, screening e preparazione delle strutture

Tra le misure indicate dagli esperti vi sono lo screening cardiologico prima dell’attività agonistica e la formazione del personale e dei frequentatori delle palestre e impianti sportivi all’uso del defibrillatore automatico e alle manovre di rianimazione. Avere un piano di emergenza ben definito, con un dispositivo funzionante e personale formato, può abbreviare i tempi di intervento e aumentare le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

La perdita del giovane ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale e tra i compagni di corso. Eventi del genere sollevano interrogativi sulle pratiche di prevenzione e sulla disponibilità di strumenti salvavita nelle strutture pubbliche e private. Le autorità competenti e la dirigenza della struttura dovranno chiarire la dinamica complessiva e verificare il rispetto dei protocolli; nel frattempo, la vicinanza alla famiglia e il supporto psicologico per chi era presente restano prioritari.