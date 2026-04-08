Mortale arresto cardiaco durante un allenamento: morto un 14enne a Sambuceto

Un ragazzo di 14 anni si è accasciato durante un allenamento di tennis alla Cittadella dello sport di Sambuceto: soccorsi e indagini in corso

Un ragazzo di 14 anni, residente a San Giovanni Teatino (provincia di Chieti), è deceduto a seguito di un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della Cittadella dello sport di Sambuceto. L’episodio è avvenuto durante una sessione di allenamento di tennis, quando il giovane si è improvvisamente accasciato al suolo alla vista di compagni e operatori presenti nella struttura.

Le immagini del momento non sono state diffuse, ma i presenti hanno lanciato immediatamente l’allarme per richiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno eseguito le prime manovre di rianimazione e impiegato un defibrillatore automatico cercando di ripristinare l’attività cardiaca del ragazzo. Nonostante il trasporto in codice rosso verso l’ospedale più vicino e i tentativi prolungati del personale medico, il giovane non ha risposto alle cure e i soccorritori hanno confermato il decesso.

Le autorità competenti hanno avviato le verifiche per chiarire dinamica e cause dell’accaduto.

Intervento sanitario e procedure adottate

L’intervento è stato caratterizzato da una sequenza rapida di azioni: chiamata al 118, avvio delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore presente nella struttura sportiva. La prontezza dei testimoni e la presenza di attrezzature salvavita hanno permesso di iniziare immediatamente le operazioni di soccorso, che includono compressioni toraciche e scariche con il dispositivo semi-automatico. Nonostante queste misure, le condizioni del giovane sono rimaste critiche sin dall’inizio e il trasferimento in ospedale non ha potuto invertire l’esito.

Tempistiche e priorità durante il soccorso

Nei casi di arresto cardiaco ogni minuto è determinante: le linee guida prevedono un’assistenza rapida per aumentare le probabilità di sopravvivenza. La sequenza di chiamata, compressioni e defibrillazione è fondamentale, così come la gestione del trasporto in codice rosso. Nel presente episodio, gli operatori presenti hanno seguito queste priorità, ma l’età giovane della vittima non ha escluso condizioni cardiache preesistenti non note o aritmie improvvise che possono risultare fatali anche in soggetti atletici.

Reazioni della comunità e contesto locale

La notizia ha suscitato forte commozione nella città e tra i frequentatori della struttura sportiva: amici, allenatori e famiglie hanno espresso sgomento per la perdita di un ragazzo noto nel territorio. La Cittadella dello sport è un punto di riferimento per molte attività giovanili e l’episodio riapre il dibattito sul ruolo degli impianti nella prevenzione degli incidenti medici. Diverse persone hanno sottolineato l’importanza di dotare le palestre e i campi di attrezzature salvavita e di personale formato nelle manovre di base.

Impatto sul mondo sportivo giovanile

La tragedia porta all’attenzione la questione dello screening cardiologico e delle visite mediche per atleti in giovane età: molte società sportive promuovono controlli periodici, ma gli episodi come questo evidenziano la necessità di sensibilizzare famiglie e dirigenti sull’esistenza di rischi rari ma gravi. Allo stesso tempo, la presenza di un defibrillatore e la prontezza degli interventi sono elementi che possono fare la differenza e devono essere incentivati in tutte le strutture pubbliche e private.

Accertamenti in corso e possibili ipotesi

Le autorità competenti e i medici legali hanno avviato gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta causa del decesso. Tra le possibili ipotesi di lavoro vengono considerate condizioni come anomalie cardiache congenite, cardiomiopatie o aritmie improvvise, ma ogni conclusione richiede esami specifici e gli esiti dell’autopsia e degli approfondimenti clinici. Gli inquirenti stanno inoltre ricostruendo la sequenza dei fatti all’interno della struttura e verificando ogni elemento utile a chiarire la dinamica.

Nel frattempo la comunità di San Giovanni Teatino e gli utenti della Cittadella dello sport attendono aggiornamenti ufficiali mentre proseguono le manifestazioni di cordoglio. L’episodio rimette al centro l’importanza della formazione alle manovre salvavita, della disponibilità di defibrillatori e di un approccio preventivo per la tutela della salute degli atleti più giovani.