Giovane di Mortara precipitato dalla seggiovia in Friuli: ultime notizie sulle sue condizioni di salute

Il giorno di Natale ha portato con sé una notizia drammatica dal comprensorio sciistico di Piancavallo, in Friuli. Un giovane di 32 anni, originario di Mortara in provincia di Pavia, è stato vittima di un grave incidente mentre si trovava su una seggiovia. La dinamica dell’accaduto ha attirato l’attenzione su problemi di sicurezza nei comprensori sciistici.

Il giovane stava terminando la sua giornata di lavoro in una baita ristorante situata in alta quota e si apprestava a tornare a valle quando, a causa di una violenta raffica di vento, è accaduto il dramma. La rete di protezione, fondamentale per garantire la sicurezza degli sciatori, si è sollevata e si è impigliata negli scarponi del ragazzo, causando la sua caduta.

La dinamica dell’incidente

Durante il tragitto sulla seggiovia, una forte raffica ha sollevato la rete di protezione, intrappolando uno degli scarponi del 32enne. Nel tentativo di liberarsi, il giovane è scivolato sotto la barra di sicurezza, precipitando nel vuoto per circa dieci metri. La sua caduta è stata drammatica: ha impattato su una superficie in cemento priva di neve, che avrebbe potuto attutire l’impatto.

Le conseguenze della caduta

Il giovane ha riportato gravi traumi, tra cui un serio infortunio al torace e fratture multiple. Le condizioni meteo avverse hanno complicato le operazioni di soccorso, rendendo impossibile l’intervento dell’elicottero. Pertanto, il recupero è stato effettuato tramite un’ambulanza terrestre, che ha trasportato il ferito in un luogo più sicuro per il successivo intervento aereo verso l’ospedale di Udine.

Le condizioni attuali del ferito

Attualmente, il giovane è ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici d’urgenza. Al momento, le sue condizioni sono critiche ma non è in pericolo di vita. È intubato e sedato, mentre i medici monitorano attentamente il suo stato.

Indagini in corso

La Procura di Pordenone ha aperto un’inchiesta per far luce sull’incidente. I carabinieri e gli ispettori dell’azienda sanitaria stanno esaminando la situazione per verificare eventuali responsabilità e accertare se siano state rispettate le norme di sicurezza relative all’impianto. La sicurezza degli impianti sciistici è un tema di grande rilevanza, soprattutto in contesti di alta quota dove le condizioni climatiche possono variare rapidamente.

Questo drammatico evento solleva interrogativi importanti sulla sicurezza delle strutture e sulla protezione degli utenti. Sarà fondamentale attendere gli esiti delle indagini per comprendere pienamente cosa sia andato storto e per garantire che eventi simili non si ripetano in futuro.