Giovani trapper verso il processo per una gambizzazione: la procura notifica i 415/bis Cpp ed è pronta a chiedere il dibattimento in aula

Giovani trapper verso il processo per una gambizzazione, per Baby Gang e Simba La Rue arriva la conclusione indagini dopo la sparatoria a Milano e la Procura si appresta a chiedere un dibattimento, I due si resero “protagonisti” della sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio scorso in via di Tocqueville.

In quel frangente criminale due senegalesi furono gambizzati.

Il Sostituto Francesca Crupi, titolare del fascicolo sulla faida che avrebbe innescato il fatto-reato, ha chiuso le indagini in vista della richiesta di rinvio a giudizio per nove giovani. Tra loro ci sono anche Baby Gang e Simba La Rue, che sono stati arrestati dai carabinieri lo scorso ottobre.

Le accuse e la novità sull’arma

L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Guido Salvini fa fede per le accuse: rissa, rapina, lesioni e porto abusivo di arma da sparo, una pistola semiautomatica calibro 6.35 con le due prime iniziali della matricola abrasa. C’è una notivtà in ordine all’arma, che è attribuita in titolarità anche a Ndiaga Faye, il presunto autore materiale delle gambizzazioni. Una delle vittime aveva detto in questi giorni: “Voglio che giustizia sia fatta e soprattutto vorrei che queste cose non succedessero più”.