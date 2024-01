Caso Giovanna Pedretti, altre recensioni

Gli investigatori stanno continuano a lavorare al caso Giovanna Pedretti, la ristoratrice che è stata ritrovata morta nel fiume dopo la famosa recensione di cui tanto si è parlato e si parla ancora. In queste ore stanno spuntando fuori dei nuovi particolari. In particolare, stanno facendo discutere delle altre recensioni sul locale della Pedretti e, soprattutto, le sue risposte…

Le risposte di Giovanna Pedretti

Stando a quanto emerge e da quanto si legge andando a spulciare le varie recensioni lasciare a Le Vignole (questo il nome del locale) su internet tramite Google, pare proprio che la donna si sia imbattuta già altre volte in recensioni spiacevoli, decidendo di ribattere per le rime. Ad un cliente che lamentava una pessima accoglienza e tanta maleducazione, Giovanna ha così risposto:

Caro il mio ragazzo, la sua arroganza nel sedersi al tavolo prenotato da altri, senza chiedere nulla quasi fosse nel soggiorno di casa, senza mostrare il green pass e la scocciatura davanti alle nostre richieste… beh, noi manteniamo le regole anti Covid per potere lavorare, se a lei non sta bene, questo non è il locale che fa per lei; quindi, mi permetto di chiederle di andare altrove, da noi troverebbe stesso servizio. Attenzione alle regole anti covid. Grazie e buona serata.

Ma questo è solo un esempio.

Giovanna Pedretti e le tante recensioni

Insomma, basta fare un giro su Google o su TripAdvisor per leggere le varie recensioni lasciate dai clienti a Le Vignole. Per la cronaca: non sono tutte negative, anzi. Eppure a qualche cliente giunto nel locare e rimasto poco soddisfatto, non è mancata una pronta risposta.