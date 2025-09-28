Tre anni fa a Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma, una malattia che avrebbe potuto segnare profondamente la sua vita. Nonostante le statistiche siano contro di lui, Allevi continua a vivere con ottimismo, concentrandosi sul presente e condividendo con il pubblico il suo cammino, tra sofferenza, gioia e una ritrovata gratitudine per ogni istante di vita.

La lotta quotidiana di Giovanni Allevi contro il mieloma

Tre anni fa a Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma. Da allora il celebre compositore ha condiviso con il pubblico il suo percorso di cura e resilienza. Nonostante le difficoltà del trattamento, che include flebo specifiche per rinforzare le ossa e può provocare effetti collaterali come febbre e dolore osseo, Allevi mantiene un approccio positivo e determinato, come raccontato al Corriere della Sera.

“È un farmaco che mi fa stare male per 10 giorni, sbarellato direi, come se avessi la febbre e anche il dolore delle ossa aumenta. Ma l’effetto è quello di rinforzare il tessuto osseo”.

L’ospedale, che inizialmente può intimidire, è diventato per lui un luogo di forza e coraggio, dove il talento dei medici e la dedizione del personale offrono supporto concreto. Anche durante i momenti più pesanti, il musicista trova piccole gioie quotidiane, come il dessert al termine di un’infusione, che gli regalano sorrisi e leggerezza.

“Quando riesco a sentire che ogni secondo che mi viene dato è un miracolo allora sì sto vivendo pienamente il presente”

Per Allevi, la sala d’accettazione dell’Istituto dei tumori è un ambiente quasi sacro, popolato da pazienti che condividono la stessa battaglia e si sostengono a vicenda, offrendo conforto reciproco.

Giovanni Allevi e la lotta contro il mieloma: “Mi danno due anni di vita”

Nonostante le previsioni statistiche che gli indicano pochi anni di vita, Giovanni Allevi mantiene uno spirito indomito, convinto di poter celebrare i 95 anni. La malattia lo ha portato a riflettere sul significato del vivere pienamente, imparando a concentrarsi sul presente e a valorizzare ogni istante senza essere condizionato da ansie future o ricordi passati.