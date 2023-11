Giovanni Allevi ha pubblicato su Instagram la sua prima foto fuori dall’ospedale. La foto lo ritrae sorridente mentre passeggia all’alba lungo i Navigli a Milano.

Il messaggio di Giovanni Allevi

Ad accompagnare la foto il musicista lascia un messaggio per i follower: “Per ritrovare le forze ed accogliere con dolcezza il dolore, tutte le mattine all’alba vado a camminare lungo il Naviglio, aggiungendo ogni volta qualche metro al percorso. Sono accolto dalla bellezza silenziosa del paesaggio e da qualche sorriso di incoraggiamento.”

La malattia

L’annuncio della malattia risale a giugno 2022 quando Giovanni Allevi aveva informato di essere affetto da un un Mieloma multiplo, la forma tumorale che colpisce alcune cellule del midollo osseo che hanno il compito di produrre anticorpi contro le infezioni.

Il compositore ha raccontato la sua malattia sui Social, alternando momenti di speranza ad altri di sconforto, sempre circondato dall’affetto dei fan.

A settembre Giovanni Allevi aveva finalmente comunicato una notizia a lungo attesa dal suo pubblico, informandolo che sarebbe presto tornato sul palco. Aveva infatti scritto: “Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell’applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare. Devo però ritrovare le forze”.

Forze che, a quanto pare, sta trovando all’alba lungo i Navigli.