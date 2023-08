Gira un video per i social: tiktoker precipita in una cascata e muore

Quello che avrebbe dovuto essere un video come un altro da postare sui social, si è rivelato fatale per un tiktoker ventitreenne. A trovare la morte è Sharath Kumar, giovane influencer che ha perso la vita mentre stava girando un video a bordo della cascata Arasinagundi, situata in Karnataka, stato a Sud-Ovest dell’India. La vicenda risale allo scorso 23 luglio, ma è diventata di dominio pubblico solo negli ultimi giorni. Precipitato dalla cascata, il suo corpo è stato ritrovato circa una settimana dopo dai vigili del fuoco.

Tiktoker muore per aver girato un video: cosa è successo

La polizia ha fatto sapere che il giovane tiktoker era residente a Sunnada Halli, nel distretto di Shivamogga. Stando a quanto riporta la testata locale IndianExpress.com, l’influencer si trovava insieme ad un suo amico. Il ventitreenne è poi scivolato, mentre stava filmando il video, ma ha perso la vita, venendo travolto dalla violenza dell’acqua. Le autorità locali avrebbero fatto sapere a tale proposito che il giovane non avrebbe rispettato le norme di sicurezza previste, oltrepassando un’area non sicura per i visitatori.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo del giovane è stato ritrovato dai funzionari dei vigili del fuoco locali lo scorso 30 luglio. Il corpo si trovava a circa 200 metri dal punto dal quale era precipitato ed era in uno stato di parziale decomposizione.