La dieta vegana non è di per sè pericolosa per la salute, ma come gni cosa, se portata all’eccesso può causare dei gravi problemi. È questo ciò che è accaduto all’influencer russa Zhanna Samsonova, nota sui social con lo pseudonimo di Zhanna D’Art, morta per malnutrizione lo scorso 21 Luglio.

Dieta vegana: influencer muore a 39 anni per malnutrizione

Secondo quanto raccontato dagli amici e dalla famiglia, Zhanna Samsonova sarebbe morta nei giorni scorsi dopo che per diverso tempo si era nutrita esclusivamente di frutta esotica in Malesia. La ragazza, nota su Tik Tok per mostrare il suo stile di vita crudista: “Sembrava già esausta qualche mese fa, quando era in Sri Lanka”. A parlare di lei è stato un amico che racconta che per tanto tempo è stato preoccupato per la salute della Samsonova. “L’hanno mandata a casa a farsi curare. Tuttavia, è scappata di nuovo. Quando l’ho vista a Phuket, sono rimasto inorridito” – spiega ancora il ragazzo, che ha chiesto di rimanere anonimo.

I racconti della madre e dell’amica

Un’altra amica di Zhanna, che ultimamente viveva a stretto contatto con lei, ha parlato del disagio della ragazza nell’ultimo periodo: “Vivevo un piano sopra di lei e ogni giorno avevo paura di trovare il suo corpo senza vita al mattino. L’ho convinta a farsi curare, ma non ce l’ha fatta.” La madre dell’influencer, invece, entra nel dettaglio delle cause del decesso e parla di un’infezione simile al colera. Il problema della dieta della russa, negli ultimi quattro anni totalmente crudista, era che non poteva soddisfare il bisogno del corpo di vitamina D e il suo regime alimentare faceva mancare anche l’apporto di calcio e vitamina B12, probabilmente non integrata attraverso altri metodi.