L'ex maestro d'asilo è accusato per oltre 1.600 abusi su minori: il 45enne ha violentato 91 bambine in Australia

Un uomo di 45 anni australiano, ex maestro d’asilo, è stato accusato nel suo Paese per un totale di 1.623 crimini. Aveva più volte abusato di 91 bambine che, come riferito dalla polizia australiana, erano tutte in età prebuberale. L’uomo aveva sempre immortalato gli abusi con immagini scattate con il suo cellulare e ancora oggi conservava le prove tra telefono e computer.

Anni fa l’uomo aveva superato tutti i test richiesti per lavorare con i bambini in Australia, ma già dal 2007 aveva fatto i primi abusi ai danni di minori. L’australiano è stato accusato dalle autorità del suo Paese per un totale di 1.623 crimini, tra cui 136 stupri e 110 rapporti sessuali con bambini ancora in età prebuberale (quindi inferiore ai 10 anni). Tutte le aggressioni sarebbero avvenute nei 10 asili nido in cui aveva lavorato tra il 2007 e il 2022 a Brisbane, a cui si aggiungono gli abusi in un asilo all’estero in cui era stato poco tempo e le violenze perpetrate in un altro istituto a Sidney.

Le indagini della polizia

Le indagini della polizia sono andate avanti per molto tempo, ma la svolta sarebbe arrivata dalle analisi fatte sul cellulare dell’uomo. Grazie al materiale rinvenuto sul telefono i poliziotti sono riusciti a risalire alle identità di tutte le vittime dello stupratore, alcune di loro oggi sono maggiorenni. “C’erano così tante immagini di bambini registrate in 15 anni sui dispositivi dell’indagato” – spiegano gli inquirenti – “Che il processo di identificazione ha richiesto tempo, abilità e determinazione.”