Una donna di 46 anni è morta in volo per scompenso cardiaco: la vittima stava viaggiando insieme alla figlia da Barcellona a Buenos Aires.

Tragedia su un volo diretto Barcellona-Buenos Aires, una donna è morta per scompenso cardiaco mentre stava viaggiando insieme alla figlia. Quando l’aereo è atterrato a destinazione, la vittima era già deceduta.

Donna morta in volo per scompenso cardiaco, viaggiava Barcellona a Buenos Aires

La vittima è una donna di 46 anni, deceduta venerdì 28 luglio a causa di uno scompenso cardiaco insorto mentre si trovava a bordo di un volo decollato da Barcellona e diretto a Buenos Aires. Stando a quanto riferito dal quotidiano argentino Clarín, la 46enne era una cittadina argentina che stava viaggiando insieme alla figlia su un aereo della compagnia Level IB2601. Il decesso sarebbe avvenuto a circa due ore dall’atterraggio.

In un primo momento, quando la passeggera ha avvertito i primi malesseri, si è pensato che fosse in preda a un attacco di panico. L’ipotesi è stata rafforzata dal fatto che, poco dopo aver affermato di sentirsi male, ha cominciato a sudare e a mostrare difficoltà respiratorie. Il personale di cabina e due medici che si trovavano sul velivolo hanno, quindi, eseguito la rianimazione cardiopolmonare (RCP).

Causa del decesso

La 46enne ha perso i sensi a bordo dell’aereo: per più di un’ora si è tentato di rianimarla. Ogni tentativo, tuttavia, si è infine rivelato vano. Fonti aeroportuali hanno riferito che, già 40 minuti prima dell’atterraggio a Buenos Aires, il comandante aveva comunicato alla torre di controllo di Ezeiza che il volo stava per atterrare con una donna deceduta al fine di anticipare l’attivazione dei protocolli previsti in simili circostanze.

Sulla base dei controlli clinici preliminari effettuati, pare che la vittima sia stata colpita da un’embolia polmonareprovocata da un coagulo di sangue nei polmoni. Le autorità locali hanno, però, spiegato di essere in attesa dei risultati ufficiali degli esami prima di dichiarare con certezza le cause della morte della donna.