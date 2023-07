Alla guida dell'imbarcazione si trovava la mamma che non si era resa conto che la piccola non si trovava a bordo

Quella che doveva essere una normalissima gita in barca si è trasformata in una tragedia: a perdere la vita è stata una bambina di 6 anni. La piccola era a bordo dell’imbarcazione, insieme ai suoi genitori e a conoscenti, per trascorrere una giornata sul lago Pleasant, negli Stati Uniti.

Il racconto della tragedia

Nessuno dei membri dell’imbarcazione si era reso conto che, dopo discesa dalla barca, la piccola di 6 anni non fosse tornata a bordo. La bambina si era attardata ed era rimasta vicino alla barca quando la mamma, alla guida del motoscafo, ha rimesso in moto il motore. La donna ha iniziato ad accelerare per trascinare un altro membro dell’imbarcazione che stava facendo wakeboard ma, accidentalmente, ha colpito la figlia con le eliche del motore trascinandole le gambe. Ad accorgersi della tragedia è stato il padre della piccola che ha provato subito a soccorrerla. La piccola è stata subito portata in ospedale dove purtroppo è arrivata in condizioni critiche. La bimba è morta poco dopo.

Le indagini della polizia

Sono in corso le indagini della polizia locale che ha anche indagato sulla sicurezza dell’imbarcazione, non trovando però alcun segno di negligenza. Secondo gli inquirenti si è trattato di una terribile tragedia.

