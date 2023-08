Angus Cloud, l’attore noto per aver interpretato il ruolo di Fezco nella serie di successo Euphoria, è morto a soli 25 anni. Ad annunciarlo è stata la famiglia tramite un comunicato in cui si ricorda la lotta di Cloud contro la depressione: “Abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico”.

Angus Cloud: una stella emergente di Hollywood

Angus Cloud era nato a Oakland, California, il 10 luglio 1998. È stato una stella emergente di Hollywood. La sua famiglia spera che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore che aveva per tutti.

Ha recitato al fianco di Zendaya

Cloud è stato noto per il suo ruolo da protagonista nella serie di successo della HBO, chiamata “Euphoria”, in cui ha interpretato il personaggio di Fezco, accanto a Zendaya, dal 2019 al 2022.

Levinson: “Non c’era nessuno come lui”

Sam Levinson, creatore della serie televisiva “Euphoria”, ricorda Angus come un individuo unico e giovane, troppo talentuoso per lasciare questo mondo così presto. Levinson condivide che Angus ha lottato con problemi di dipendenza e depressione, simili a molte altre persone. Spera che Angus sapesse quanto fosse amato e quante persone sono state influenzate positivamente dalla sua presenza.