La Russia ha lanciato ieri un potente attacco missilistico contro Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I danni riportati dalla popolazione ucraini sono stati ingenti e il bollettino è in continuo aggiornamento.

Guerra in Ucraina, attacco russo a Kryvyi Rih: 6 morti e oltre 80 feriti

‘Ukrinform‘ ha riportato nella mattinata di oggi gli aggiornamenti del capo dell’Amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk Sergey Lysak sull’attacco sferrato ieri dai russi a Kryvyi Rih. “Kryvyi Rih è in lutto… Sono già più di 80 i feriti dell’attacco nemico. Tra di loro ci sono anche sette bambini.” Ma non è finita qui, perché Lysak ha dichiarato anche che ci sarebbero ulteriori 19 feriti che si trovano ancora in ospedale in condizioni definite “moderate“.

La visita di Gerasimov a Zaporizhzhia

Nel frattempo, l’agenzia di stampa ‘Interfax‘ ha fatto sapere che il capo di Stato maggiore russo Valery Gerasimov ha visitato le sue truppe nella regione ucraina di Zaporizhzhia. L’arrivo di Gerasimov su quel fronte è importante per comprendere i prossimi sviluppi della guerra: il generale avrebbe ri-affermato l’importanza di effettuare attacchi preventivi contro le forze ucraine.