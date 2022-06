Giubileo di Platino, Kate Middleton incanta con il suo abito e omaggia Lady D: i dettagli

Nel giorno in cui il Regno Unito celebra il Giubileo di Platino, ossia i 70 anni di regno della Regina, Kate Middleton ha incantato tutti col suo abito.

Nella giornata del 2 giugno 2022 l’Italia celebra la Festa della Repubblica, mentre il Regno Unito ha dato il via al Giubileo di Platino, un evento memorabile che si protrarrà fino a domenica 5 giugno 2022 e servirà a festeggiare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II.

Nel primo giorno delle celebrazioni, l’intera famiglia reale ha preso parte alla Trooping the Colour e la bellezza di Kate Middleton ha incantato tutti.

Kate Middleton incanta al Giubileo di Platino: i dettagli sul suo abito

Protagonista indiscussa della Trooping the Colour, ossia della parata per il giubileo della Regina Elisabetta, è stata certamente Kate Middleton, che per l’occasione ha indossato un elegante abito bianco e ha omaggiato Lady Diana indossando alcuni accessori.

L’abito in questione è un blazer dress bianco del brand Alexander McQueen, un outfit che la duchessa di Cambridge aveva già indossato in occasione del G7 del 2021.

Kate Middleton regina di stile al Giubileo di Platino: gli accessori indossati

Ad impreziosire l’abito indossato dalla duchessa di Cambridge, Kate Middleton, in occasione della Trooping the Colour, sono stati gli accessori da lei indossati.

In particolare la Middleton ha indossato un elegantissimo cappello Philip Tracy e una parure di gioielli che è portatrice di un’eredità molto significativa.

La parure indossata da Kate Middleton e l’omaggio a Lady Diana

La parure di zaffiri e diamanti indossata da Kate Middleton apparteneva alla straordinaria Lady Diana e in tal senso la duchessa di Cambridge sembra aver voluto omaggiare le madre di William con la scelta di indossare questi splendidi accessori in una giornata così speciale per la famiglia reale.