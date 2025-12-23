Giulia De Lellis svela il motivo per cui non condivide foto della figlia Priscilla sui social media

Giulia De Lellis e Tony Effe, neo genitori della piccola Priscilla, hanno deciso di mantenere un profilo basso riguardo alla presenza della loro figlia sui social network. Questa scelta ha suscitato grande curiosità tra i fan, desiderosi di conoscere i dettagli e l’aspetto della piccola. Di recente, Giulia ha condiviso alcuni pensieri sui social, chiarendo le motivazioni dietro la sua decisione.

Durante una piccola vacanza sulla neve con altri genitori, tra cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Giulia ha risposto ad alcune domande poste dai suoi follower su Instagram. In particolare, ha spiegato che la protezione della sua bambina è la priorità numero uno. “Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio”, ha dichiarato l’influencer, sottolineando come questa scelta la faccia sentire più sicura riguardo alla privacy di Priscilla.

La somiglianza con i genitori

Quando i fan le hanno chiesto a chi somiglia la piccola Priscilla, Giulia ha risposto con una nota di umorismo: “Vorrei poter dire ‘è una mini me’, ma è più il papà”. Questa affermazione ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico. Inoltre, ha rivelato un particolare sorprendente: “E, udite udite… ora vi sciocco: abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi”. Questo aspetto ha colto di sorpresa molti, considerando che né Giulia né Tony presentano colori così chiari.

Riferimenti a famiglie famose

Questo dettaglio ricorda altre coppie famose, come Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la cui figlia Luna Marì ha caratteristiche simili. La curiosità continua a crescere attorno alla piccola Priscilla, e i fan non possono fare a meno di chiedersi come sarà quando crescerà e se deciderà di apparire anche lei sui social.

La nascita di Priscilla

La nascita della piccola Priscilla è avvenuta in un’atmosfera di riserbo. Giulia ha optato per un cesareo programmato, una decisione che ha spiegato con grande sensibilità. “Non voglio svelare dettagli privati del mio parto, perché sono esperienze personali”, ha affermato, evidenziando come ognuna abbia il proprio percorso e le proprie scelte in questo momento così delicato. Nonostante ciò, ha espresso la sua ammirazione per il miracolo della gravidanza, pur riconoscendo le sue sfide.

La De Lellis ha anche parlato della sua esperienza postpartum, rivelando che non le manca avere il pancione, ma ammettendo che la gravidanza può essere un periodo difficile da gestire. “È un miracolo straordinario, ma non sempre è piacevole”, ha concluso, facendo eco alle esperienze di molte neo mamme.

Un Natale speciale con Priscilla

Il primo Natale di Giulia con Priscilla ha avuto un sapore del tutto nuovo. Ha condiviso un tenero video sui social, mostrando i piedini della piccola vicino all’albero di Natale, un’immagine semplice ma carica di significato. “Polly”, così ha affettuosamente chiamato la piccola, ha riempito le giornate di Giulia di amore e piccole difficoltà, rendendola consapevole delle sfide della maternità.

Realismo nella maternità

In mezzo a momenti di gioia e coccole, Giulia non ha esitato a parlare delle difficoltà che ha affrontato, come una mastite dolorosa e gli alti e bassi dell’allattamento. Con un linguaggio schietto e diretto, ha voluto mostrare la realtà della vita da mamma, senza cercare la pietà, ma solo l’autenticità. “L’amore per la mia piccola è più forte di tutto”, ha affermato, esprimendo il legame profondo che la unisce a Priscilla.

Accanto a lei, Tony Effe mantiene un profilo discreto, ma la loro unione è evidente nei piccoli gesti quotidiani. Giulia ha scelto di condividere ciò che desidera sui social, mantenendo una certa distanza da ciò che non vuole mostrare, il che ha suscitato ancor più curiosità tra i fan. La maternità ha cambiato il suo modo di vivere e condividere la vita, e i follower continuano a seguirla con interesse.