L'influencer da poco mamma ha raccontato ai fan del parto e ha rivelato come è tornata in forma!

La neo mamma Giulia Salemi, influencer e modella da milioni di followers, è apparsa subito super in forma dopo il parto del piccolo Kian, nato lo scorso 10 gennaio. Ma qual è il suo segreto di bellezza? Lo rivela lei sui social.

Giulia Salemi torna in forma subito dopo il parto: “Il segreto? Un po’ genetica, un po’ cu*o”

Giulia Salemi, influencer e modella attivissima sui social, dove sta condividendo la sua vita da neo mamma, è apparsa super in forma subito dopo il parto cesareo, avvenuto lo scorso 10 gennaio. Ma come ha fatto, si chiedono milioni di suoi followers? A rivelarlo è proprio la Salemi rispondendo a un box di domande.

Il momento e il post parto cesareo: “Lo rifarei altre 100 volte”

Approfittando di un momento di tranquillità, Giulia Salemi si è rivolta ai suoi fan in una delle sue storie Instagram e ha voluto rispondere ad alcune curiosità sulla sua vita da neo mamma.

“Sono felicissima in questo momento e mi capita di pensare che avrei potuto farlo prima un figlio ma, poi, mi dico che, invece, abbiamo fatto bene a rispettare i nostri tempi anche come coppia. Abbiamo aspettato un momento davvero sereno, in cui tanti fattori erano al posto giusto”.

“Ho partorito con il cesareo – risponde la Salemi a una domanda di una fan – è stato facile perché avevo l’anestesia ma è stato molto tosto il dopo. Il primo giorno ero completamente a letto piena di dolori. Quello nel video che ho postato è il terzo giorno: non riuscivo ad alzarmi, camminare, stare dritta, ridere o andare in bagno, però, dal quarto giorno in poi, è stato tutto in discesa, diciamo che i primi 2-3 giorni sono stati i più tosti. Tornassi indietro, lo rifarei altre 100 volte”.

L’amore con Pierpaolo Pretelli

Non è mancata una dedica d’amore di Giulia Salemi al suo compagno e papà di Kian, Pierpaolo Pretelli che le è stato molto vicino nel periodo della gravidanza e anche ora. “Pier è la mia spalla nella vita. La sua dolcezza e calma sono fondamentali per un carattere agitato come il mio”, ha detto l’influencer.

Il segreto della forma fisica

Qualche altra fan, invece, ha chiesto a Giulia Salemi come abbia fatto a tornare subito così in forma avendo partorito solo tre mese fa. L’influencer ha chiarito: “Penso che sia un po’ genetica, anzi un po’ di cu** perché io, durante l’adolescenza, non sono stata proprio in forma e nemmeno dai 20 ai 27, ora nei 30 sto molto bene, penso che il karma giri e, poi, perché mangio bene, relativamente sano. Mangio tutto e non mi privo di niente ma seguo l’istinto famelico e non la gola, mi “allenicchio” e, poi, ho cominciato a lavorare subito, quindi, il mio cervello macina e non si è mai fermato!”.