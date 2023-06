Ancora indagini per l’omicidio di Giulia Tramontano: i Ris stanno analizzando 10 reperti recuperati nella casa della vittima per avere nuove piste.

Le indagini dei Ris per trovare possibili complici

Nella giornata di oggi – lunedì 19 giugno – i carabinieri della sezione “Investigazioni scientifiche” eseguiranno tutti gli accertamenti del caso su una decina di reperti recuperati nella casa di Giulia Tramontano, che condivideva con il compagno e assassino, Alessandro Impagnatiello.

Le indagini dei Ris si concentreranno per cercare di capire se Impagnatiello non sia stato aiutato da qualche possibile complice. Gli investigatori, infatti cercheranno, sui reperti altre possibili impronte digitali.

Gli oggetti sotto analisi

Sotto analisi sarebbero tutti oggetti che il 30enne avrebbe utilizzato per uccidere e per provare a sbarazzarsi del corpo della ragazza. Impagantiello avrebbe assassinato la compagna con almeno 37 coltellate – come conferma l’autopsia -, di cui due fatali al collo. Poi ha provato a dare fuoco al corpo: prima nella vasca da bagno, poi al box auto, fallendo entrambe le volte. Infine, ha deciso di avvolgere il corpo in alcuni sacchi e di nasconderlo tra le sterpaglie, a mezzo chilometro di distanza dalla casa in cui è avvenuto l’omicidio.

Gli esami degli esperti, quindi, si concentreranno su un rotolo di pellicola trasparente e tre rotoli di sacchi di plastica per la spazzatura. Ma anche su flaconi di ammoniaca, di candeggina, di detersivo e di disgorgante – usati nel tentativo di bruciarla. Sotto osservazione anche tutti gli altri reperti trovati sul corpo della ragazza, come quattro pezzi di cellophane trasparente e nastro adesivo.