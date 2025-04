Il fenomeno della giurisprudenza creativa

La giurisprudenza creativa rappresenta un tema di grande attualità e rilevanza nelle discussioni legali contemporanee. Questo concetto si riferisce alla tendenza delle corti di interpretare le norme in modo estensivo, talvolta oltrepassando i confini stabiliti dal legislatore. In Italia, come in molte altre giurisdizioni, si osserva un crescente ricorso a questa pratica, che solleva interrogativi sulla legittimità e sull’efficacia del sistema legislativo. Le corti, infatti, sembrano assumere un ruolo sempre più attivo nella definizione delle politiche pubbliche, influenzando direttamente questioni di grande importanza sociale, come l’immigrazione e i diritti civili.

Le implicazioni sulla sovranità popolare

Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha recentemente evidenziato come questa tendenza possa erodere gli spazi di espressione della sovranità popolare. Quando le corti si sostituiscono al legislatore, si corre il rischio di disconoscere il principio democratico che dovrebbe guidare le decisioni politiche. La sovranità popolare, infatti, si fonda sulla capacità del popolo di esprimere le proprie volontà attraverso i propri rappresentanti. Se le corti iniziano a decidere su questioni che dovrebbero essere di competenza legislativa, si crea un disequilibrio che può portare a una crisi della democrazia stessa.

Ritrovare l’equilibrio tra giurisprudenza e legislazione

È fondamentale, quindi, ritrovare un equilibrio tra il potere giudiziario e quello legislativo. Le corti devono essere consapevoli dei propri limiti e rispettare il ruolo del legislatore, evitando di scivolare in una funzione che non gli compete. Questo non significa delegittimare l’Unione Europea o le normative internazionali, ma piuttosto preservare i fondamenti della Repubblica italiana. La sfida consiste nel garantire che la giurisprudenza rimanga un supporto alla legislazione, piuttosto che un suo sostituto. Solo così si potrà garantire una vera democrazia, in cui il popolo ha voce in capitolo sulle questioni che lo riguardano.